Más que una fruta llamativa: los beneficios de la pitaya para su salud

La pitaya destaca por su color intenso, su apariencia llamativa y su sabor refrescante. También aporta fibra, antioxidantes y otros nutrientes que favorecen una alimentación equilibrada.

En Buen Día, la nutricionista Alejandra Irola explicó cuáles son sus principales beneficios, cómo escoger una fruta en buen estado y cuáles preparaciones permiten aprovechar mejor sus propiedades.

Durante el programa aprendimos a preparar:

Gelatina de pitaya.

Smoothie de pitaya.

Cheesecake de pitaya.

En el video adjunto conocerá más sobre los aportes nutricionales de la pitaya y descubrirá ideas prácticas para disfrutarla durante la temporada.

¿Se anima a probar estas recetas en casa? No olvide mandarnos sus fotos a las redes sociales de 'Buen Día'.



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