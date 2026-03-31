Más que tradición: la flor de itabo y sus beneficios nutricionales

¿Sabía usted que la flor de itabo es un alimento con importantes beneficios? De acuerdo con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, esta flor aporta fibra, vitamina C y magnesio, nutrientes clave para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y apoyar la función muscular.

Además, es un ingrediente versátil, económico y muy nuestro, que ha estado presente por generaciones en la cocina costarricense, especialmente durante la Semana Santa.

Prepararla en casa es más sencillo de lo que parece, y puede convertirse en un plato nutritivo para compartir en familia. En el video adjunto le enseñamos paso a paso cómo cocinar y aprovechar las bondades de este platillo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.