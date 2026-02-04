Más allá de la apariencia: cómo elegir frutas frescas y en su punto

El color y la frescura de las frutas muchas veces nos hacen imaginar sabores dulces y texturas perfectas. Sin embargo, no siempre lo que vemos por fuera coincide con lo que encontramos al partirlas. Una sandía puede no estar tan “rojita” como esperamos o una piña no resultar tan dulce como aparenta.

Para evitar sorpresas desagradables, es clave aprender a reconocer señales de calidad y madurez al momento de comprarlas.

En esta ocasión, don Belisario Quirós, productor de frutas y verduras, le enseña a identificar el punto exacto de consumo y a seleccionar frutas frescas, sabrosas y en óptimas condiciones (ver video adjunto).

