Leche entera, descremada o vegetal: cómo elegir la ideal para su familia

La leche sigue siendo un alimento habitual en muchos hogares costarricenses, pero hoy la oferta es más amplia que nunca: entera, descremada, deslactosada y bebidas vegetales, entre otras opciones. No todas son iguales ni cumplen la misma función nutricional.

La elección adecuada depende de factores como la edad, condiciones médicas y necesidades específicas de cada persona.

Por eso, conversamos con la nutricionista Raquel Guzmán, quien explica cuáles tipos de leche existen y en qué casos conviene optar por una u otra (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.