Estilo de Vida
Leche entera, descremada o vegetal: cómo elegir la ideal para su familia
Una nutricionista explica las diferencias entre los tipos de leche y cuál conviene según la edad, la salud y las necesidades de cada persona.
La leche sigue siendo un alimento habitual en muchos hogares costarricenses, pero hoy la oferta es más amplia que nunca: entera, descremada, deslactosada y bebidas vegetales, entre otras opciones. No todas son iguales ni cumplen la misma función nutricional.
La elección adecuada depende de factores como la edad, condiciones médicas y necesidades específicas de cada persona.
Por eso, conversamos con la nutricionista Raquel Guzmán, quien explica cuáles tipos de leche existen y en qué casos conviene optar por una u otra (ver video adjunto).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.