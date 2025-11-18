Las cáscaras de frutas que usted jamás debería desechar

Si hoy mismo usted tiró a la basura la cáscara de la papaya, del plátano o de la piña, quizá quiera pensarlo dos veces. Aunque muchas veces vemos estas cáscaras como simple desecho, en realidad son una fuente poderosa de fibra, vitaminas y antioxidantes que pueden fortalecer su salud y reducir el desperdicio en casa.



Frutas como la manzana o el mango solemos comerlas completas, pero otras terminan en el basurero sin que aprovechemos todo su potencial nutritivo (ver video adjunto).

Por eso, la nutricionista Alejandra Irola nos acompañó en Buen Día para mostrarle cómo transformar esas cáscaras en recetas prácticas, deliciosas y funcionales. Usted podrá descubrir que comer mejor y aprovechar más los alimentos es más sencillo de lo que imagina.



