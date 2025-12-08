Hierbas frescas que sanan: más allá de la menta

En Buen Día conversamos con la nutricionista Alejandra Irola, quien nos recordó que la menta, aunque popular y versátil, no es la única hierba fresca con propiedades beneficiosas para la salud.



En el mercado existen numerosas plantas cargadas de sabor y cualidades medicinales que pueden incorporarse fácilmente a nuestra alimentación diaria (ver video adjunto).



La especialista también compartió recetas prácticas que permiten aprovechar estos ingredientes frescos, ideales para dar un giro saludable a la cocina casera. Desde infusiones hasta aderezos y platillos completos, las hierbas pueden convertirse en aliadas para fortalecer el organismo de manera natural.



