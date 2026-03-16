Fresas: sabor dulce con grandes beneficios para su salud

Las fresas son una de esas frutas que casi nadie puede resistir. Dulces, frescas y perfectas para empezar el día o para darse un pequeño gusto en cualquier momento.

En Buen Día, le presentamos las deliciosas fresas de la finca de don Gregory Herrera, un producto que destaca no solo por su sabor, sino también por su calidad (ver video adjunto).

Pero además de ser irresistibles, las fresas también aportan beneficios importantes para la salud. Sus antioxidantes y nutrientes pueden apoyar el buen funcionamiento del corazón y del cerebro.

Para conocer a fondo todas las propiedades de esta fruta, la nutricionista Aarika López nos acompañó en el programa y nos explicó por qué incluir fresas en su alimentación puede ser una excelente decisión.



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