Estos son los beneficios de incluir leche en su alimentación

La leche sigue presente en los hogares costarricenses por su versatilidad y aporte nutricional. Contiene proteínas de alto valor biológico, calcio, fósforo, vitaminas y otros nutrientes esenciales.



Su consumo favorece la salud de huesos y dientes. También ayuda a conservar la masa muscular y aporta proteínas de calidad para el organismo.



Entre sus principales beneficios destacan:

Aporta calcio para huesos y dientes.​

Contribuye al mantenimiento de la masa muscular.

Proporciona proteínas de calidad.

La leche puede formar parte de desayunos, meriendas y recetas para toda la familia. En esta ocasión

presentamos opciones como batidos de frutas, helados caseros y otras preparaciones que aprovechan su sabor y valor nutricional.









Además, compartimos alternativas prácticas para disfrutar este alimento en diferentes momentos del día.