Estos son los beneficios de incluir leche en su alimentación
La leche aporta proteínas de calidad, calcio, fósforo y vitaminas que favorecen la salud ósea y muscular.
La leche sigue presente en los hogares costarricenses por su versatilidad y aporte nutricional. Contiene proteínas de alto valor biológico, calcio, fósforo, vitaminas y otros nutrientes esenciales.
Su consumo favorece la salud de huesos y dientes. También ayuda a conservar la masa muscular y aporta proteínas de calidad para el organismo.
Entre sus principales beneficios destacan:
- Aporta calcio para huesos y dientes.
- Contribuye al mantenimiento de la masa muscular.
- Proporciona proteínas de calidad.
La leche puede formar parte de desayunos, meriendas y recetas para toda la familia. En esta ocasión
presentamos opciones como batidos de frutas, helados caseros y otras preparaciones que aprovechan su sabor y valor nutricional.
Además, compartimos alternativas prácticas para disfrutar este alimento en diferentes momentos del día.
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