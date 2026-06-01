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Estos son los beneficios de incluir leche en su alimentación

La leche aporta proteínas de calidad, calcio, fósforo y vitaminas que favorecen la salud ósea y muscular.

Por Teletica.com Redacción 1 de junio de 2026, 10:20 AM

La leche sigue presente en los hogares costarricenses por su versatilidad y aporte nutricional. Contiene proteínas de alto valor biológico, calcio, fósforo, vitaminas y otros nutrientes esenciales.

Su consumo favorece la salud de huesos y dientes. También ayuda a conservar la masa muscular y aporta proteínas de calidad para el organismo.

Entre sus principales beneficios destacan:

  • Aporta calcio para huesos y dientes.​
  • Contribuye al mantenimiento de la masa muscular.
  • Proporciona proteínas de calidad.

La leche puede formar parte de desayunos, meriendas y recetas para toda la familia. En esta ocasión

presentamos opciones como batidos de frutas, helados caseros y otras preparaciones que aprovechan su sabor y valor nutricional.



Además, compartimos alternativas prácticas para disfrutar este alimento en diferentes momentos del día.


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