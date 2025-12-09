Conozca los alimentos que de verdad desintoxican

En los últimos meses, los famosos “shotcitos” de jengibre, cúrcuma o naranja se han vuelto tendencia en redes sociales y en la mesa de muchas personas. Y no es casualidad: estos ingredientes, utilizados desde hace años como aliados naturales, cuentan con propiedades que contribuyen a la desintoxicación del organismo.



En Buen Día conversamos con la nutricionista Marianella Obando, quien explicó por qué alimentos tan comunes como el jengibre, la naranja o incluso ciertos vegetales pueden apoyar los procesos naturales de limpieza del cuerpo (ver video adjunto).

Usted podrá conocer cuáles son los más efectivos, cómo incorporarlos correctamente en su rutina y qué resultados esperar sin caer en exageraciones. Una guía clara y práctica para quienes buscan opciones naturales que complementen un estilo de vida más saludable.



