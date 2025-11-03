Cómo comer para cuidar sus articulaciones y evitar el dolor

La inflamación articular puede afectar la movilidad, el bienestar y la calidad de vida de muchas personas. Aunque existen tratamientos médicos, la alimentación también juega un papel fundamental para reducir la inflamación de manera natural.



Alimentos como el salmón, el jengibre, la cúrcuma, las frutas rojas, las semillas de chía y las nueces contienen compuestos que ayudan a proteger las articulaciones y disminuir el dolor (ver video adjunto).



Si hoy tuviera que ir al supermercado, no olvide incluir estos productos en su carrito: son aliados poderosos para cuidar sus articulaciones y mantener un cuerpo en movimiento saludable.

