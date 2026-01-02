¿Comió y bebió de más? Tres batidos para ayudarle a recuperar el equilibrio

Durante las épocas de celebración es común aumentar las porciones, mezclar alimentos y desordenar los horarios. Estos cambios suelen pasar factura al bienestar general, especialmente a la digestión y a los niveles de energía.

Ante este escenario, la nutricionista Marisel Cruz comparte opciones prácticas y accesibles: tres batidos diseñados para ayudarle a retomar hábitos más equilibrados. Son preparaciones sencillas, pensadas para apoyar al organismo y facilitar el regreso a una rutina más ordenada (ver video adjunto en la portada).

En la entrevista del programa Buen Día, Cruz explica cómo combinar ingredientes naturales, aprovechar sus nutrientes y convertir estos batidos en aliados del bienestar diario.



