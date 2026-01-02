¿Comió y bebió de más? Tres batidos para ayudarle a recuperar el equilibrio
Tras los excesos en comidas y bebidas propios de las celebraciones, una nutricionista comparte tres batidos sencillos y accesibles que ayudan a mejorar la digestión.
Durante las épocas de celebración es común aumentar las porciones, mezclar alimentos y desordenar los horarios. Estos cambios suelen pasar factura al bienestar general, especialmente a la digestión y a los niveles de energía.
Ante este escenario, la nutricionista Marisel Cruz comparte opciones prácticas y accesibles: tres batidos diseñados para ayudarle a retomar hábitos más equilibrados. Son preparaciones sencillas, pensadas para apoyar al organismo y facilitar el regreso a una rutina más ordenada (ver video adjunto en la portada).
En la entrevista del programa Buen Día, Cruz explica cómo combinar ingredientes naturales, aprovechar sus nutrientes y convertir estos batidos en aliados del bienestar diario.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.