Cinco batidos que ayudan a cuidar la memoria

¿Olvida nombres, fechas o el lugar donde dejó las llaves? Algunos olvidos forman parte del envejecimiento. La alimentación también influye en la salud del cerebro.

La neuropsicóloga Génesis Rojas explica que los alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y fibra favorecen el funcionamiento cerebral. Estos nutrientes forman parte de un estilo de vida saludable.

En Buen Día repasamos cinco batidos preparados con ingredientes que cuentan con respaldo científico por sus beneficios para el sistema nervioso.

Batido antioxidante.

Batido para la concentración.

Batido neuroprotector.

Batido para apoyar la microbiota intestinal.

Batido para el rendimiento mental.

La especialista también explica cuáles nutrientes ayudan a cuidar la memoria. Además, comparte hábitos que contribuyen a mantener un cerebro saludable con el paso de los años.

En el video adjunto encontrará la preparación de cada batido y la explicación sobre sus beneficios.

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