Cinco alimentos que pueden ayudar a mejorar su ánimo

Muchas personas asocian la felicidad con un plato de comida reconfortante. Tal vez algo dulce, algo crujiente o su antojo favorito. Pero más allá del gusto momentáneo, la ciencia demuestra que lo que usted come sí puede influir directamente en su estado de ánimo.

Especialistas en nutrición explican que existe una relación muy estrecha entre la alimentación y las emociones. De hecho, alrededor del 90% de la serotonina —conocida como la “hormona de la felicidad”— se produce en el intestino. Este dato revela la enorme conexión entre la salud digestiva y el bienestar emocional (ver video adjunto en la portada).

Por eso, hoy en Buen Día conversamos con la nutricionista Mariamelia Araya, quien comparte cinco grupos de alimentos que pueden ayudarle a sentirse mejor, mantener un buen ánimo y favorecer una actitud más positiva en el día a día.



