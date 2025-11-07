Chocolate sin culpa: lo que no le habían contado sobre sus beneficios

El chocolate no solo conquista el paladar: también puede convertirse en un aliado para la salud. Así lo explicaron George Soriano y Julio Fernández Amón, maestro chocolatero de Sibö, quienes visitaron Buen Día para compartir tres recetas elaboradas con cacao de alta calidad y con un enfoque más equilibrado.

Durante la entrevista, ambos especialistas destacaron que el cacao natural aporta antioxidantes, contribuye a mejorar el estado de ánimo y puede formar parte de una dieta saludable cuando se consume con moderación y con menos azúcares añadidos. Subrayaron que la clave está en elegir productos con mayor porcentaje de cacao y en priorizar ingredientes de origen natural.

Los expertos también demostraron cómo elaborar opciones dulces que conservan todo el sabor característico del chocolate, pero con una formulación más consciente. Sus recetas incorporan cacao puro, endulzantes en menor proporción y técnicas que resaltan el aroma y la textura sin necesidad de excesos.

