Bebidas naturales que pueden ayudarle a cuidar su hígado

El hígado graso es una condición cada vez más frecuente. La acumulación de grasa en este órgano puede provocar inflamación, fibrosis y cirrosis.

Organismos internacionales han alertado sobre el aumento de las enfermedades hepáticas. El sobrepeso, el sedentarismo y una alimentación poco saludable figuran entre los principales factores de riesgo (ver video adjunto).

Los especialistas señalan que no existen bebidas capaces de revertir por sí solas esta condición. Sin embargo, algunas alternativas naturales pueden formar parte de una estrategia integral para cuidar la salud hepática.

Los expertos destacan la importancia de mantener un peso saludable, realizar actividad física de forma regular y disminuir el consumo de azúcares y productos ultraprocesados.

En el video adjunto conocerá cuáles bebidas pueden incorporarse a una rutina saludable y qué hábitos contribuyen al buen funcionamiento de este importante órgano.

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