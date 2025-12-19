Bebidas festivas y saludables: ‘mocktails’ con probióticos para Navidad

Las celebraciones también pueden ser una oportunidad para cuidar su bienestar. En esta ocasión, usted aprenderá a preparar cinco mocktails navideños que no solo destacan por su sabor, sino que además aportan probióticos, favorecen la digestión y tienen efectos antiinflamatorios.



La nutricionista Raquel Guzmán visitó Buen Día para explicarle cómo combinar ingredientes naturales y funcionales, logrando bebidas refrescantes, saludables y perfectas para compartir en familia durante la época festiva, sin dejar de lado el disfrute (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.