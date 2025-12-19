Estilo de Vida
Bebidas festivas y saludables: ‘mocktails’ con probióticos para Navidad
Son ideales para cuidar la digestión sin renunciar al sabor durante las celebraciones.
Las celebraciones también pueden ser una oportunidad para cuidar su bienestar. En esta ocasión, usted aprenderá a preparar cinco mocktails navideños que no solo destacan por su sabor, sino que además aportan probióticos, favorecen la digestión y tienen efectos antiinflamatorios.
La nutricionista Raquel Guzmán visitó Buen Día para explicarle cómo combinar ingredientes naturales y funcionales, logrando bebidas refrescantes, saludables y perfectas para compartir en familia durante la época festiva, sin dejar de lado el disfrute (ver video adjunto).
