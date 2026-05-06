Barritas caseras que apoyan la salud de sus articulaciones

Las articulaciones conectan los huesos y permiten el movimiento del cuerpo. Con el tiempo, factores como el desgaste, la inflamación o hábitos inadecuados pueden afectar su funcionamiento.



Especialistas en nutrición señalan que algunos alimentos contribuyen a su cuidado gracias a compuestos como colágeno, omega 3 y antioxidantes, asociados a la reducción de procesos inflamatorios (ver video adjunto).



En esta ocasión le mostramos cómo preparar barritas funcionales, una alternativa práctica para incorporar estos nutrientes en su rutina diaria como complemento de una alimentación equilibrada.

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