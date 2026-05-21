Ayuno intermitente: lo que debe saber antes de iniciar

El ayuno intermitente gana popularidad como estrategia alimentaria. Consiste en alternar períodos de alimentación con períodos de ayuno.



Nutricionistas recuerdan que no existe un protocolo ideal para todas las personas. La recomendación depende de la edad, estilo de vida, condición médica y objetivos de salud (ver video adjunto).



Entre los esquemas más conocidos destacan:

​12/12: 12 horas de alimentación y 12 horas de ayuno.

14/10: opción más flexible y frecuente en principiantes.

16/8: uno de los protocolos más utilizados.

Algunas personas recurren al ayuno intermitente para mejorar hábitos alimentarios, apoyar el control de peso o favorecer la sensibilidad a la insulina. Especialistas insisten en la importancia de contar con orientación profesional antes de iniciar.



En esta entrevista explicamos los distintos protocolos y analizamos para quiénes podría ser recomendable.



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