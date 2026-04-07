Aprenda a congelar frutas correctamente y disfrútelas todo el año

Aprovechar las frutas de temporada no solo ayuda a ahorrar dinero, también permite conservar sus nutrientes si se congelan de la forma correcta (ver video adjunto en la portada).

Por ejemplo, la fresa debe lavarse, desinfectarse, secarse bien y congelarse en trozos separados antes de guardarla en bolsa hermética. En el caso de la manga, lo ideal es pelarla, cortarla en cubos y congelarla en una bandeja antes de almacenarla. Por otro lado, la guanábana se recomienda congelarla en pulpa, sin semillas, para mantener mejor su textura y sabor.

Además, expertos aconsejan etiquetar las bolsas con la fecha, evitar congelar frutas húmedas y no descongelarlas a temperatura ambiente, sino en refrigeración, para conservar mejor sus propiedades.

En Buen Día le mostramos el paso a paso para congelar correctamente estas frutas y disfrutar su sabor durante más tiempo en jugos, batidos y postres saludables.﻿

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