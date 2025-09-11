Lo más destacado de las últimas horas
Diputados no logran acuerdo sobre sustituto de exmagistrado Jesús Ramírez.
Después de cuatro rondas de votación, ningún candidato consiguió los 38 votos necesarios.
Chaves deja en suspenso si irá a sesión en que se discutirá levantamiento de su inmunidad
El mandatario dijo que le comunicará al Congreso su decisión “por ahí del 20 o el 19” de setiembre.
Ticos que buscan “limpias” o “amarres” con brujos están siendo víctimas de sextorsión
Marlon Carrillo, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ, explicó cómo ocurren estos casos y señaló que se han vuelto bastante comunes.
Noche de emociones y sonrisas, en especial del Día del Niño de QQSM
“Me gustaría usar el premio para pagar mi carrera universitaria”, dijo Alessandro Montoya de 10 años.
Seleccionados reconocen que tienen mucha culpa de la debacle de La Sele
Pese a que el principal señalado es el Piojo Herrera, los jugadores también saben que dejaron de hacer muchas cosas.
