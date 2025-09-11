Diputados no logran acuerdo sobre sustituto de exmagistrado Jesús Ramírez



Después de cuatro rondas de votación, ningún candidato consiguió los 38 votos necesarios.



https://www.teletica.com/politica/diputados-no-logran-acuerdo-sobre-sustituto-de-exmagistrado-jesus-ramirez_392200



Chaves deja en suspenso si irá a sesión en que se discutirá levantamiento de su inmunidad



El mandatario dijo que le comunicará al Congreso su decisión “por ahí del 20 o el 19” de setiembre.



https://www.teletica.com/politica/chaves-deja-en-suspenso-si-ira-a-sesion-en-que-se-discutira-levantamiento-de-su-inmunidad_392185



Ticos que buscan “limpias” o “amarres” con brujos están siendo víctimas de sextorsión



Marlon Carrillo, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ, explicó cómo ocurren estos casos y señaló que se han vuelto bastante comunes.



https://www.teletica.com/nacional/ticos-que-buscan-limpias-o-amarres-con-brujos-estan-siendo-victimas-de-sextorsion_392191



Noche de emociones y sonrisas, en especial del Día del Niño de QQSM



“Me gustaría usar el premio para pagar mi carrera universitaria”, dijo Alessandro Montoya de 10 años.



https://www.teletica.com/qqsm/noche-de-emociones-y-sonrisas-en-especial-del-dia-del-nino-de-qqsm_392205



Seleccionados reconocen que tienen mucha culpa de la debacle de La Sele



Pese a que el principal señalado es el Piojo Herrera, los jugadores también saben que dejaron de hacer muchas cosas.



https://www.teletica.com/la-sele/seleccionados-reconocen-que-tienen-mucha-culpa-de-la-debacle-de-la-sele_392195