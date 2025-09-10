Seleccionados reconocen que tienen mucha culpa de la debacle de La Sele

La Selección Nacional volvió a sonrojarse y apenas suma dos puntos de seis posibles en la tercera fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 luego de dejar ir un 2-0 y terminar empatando 3-3 ante Haití.

Pese a que el más señalado es el técnico Miguel Herrera, también los propios seleccionados nacionales reconocieron su culpa en la debacle de la Tricolor.

Carlos Mora fue uno de los pocos en dar la cara tras el resultado y admitió que la falta de concentración sigue siendo un problema recurrente.

“No lo entendemos. Jugamos bien, vamos ganando, pero nos pasa por lapsos de partido… Entramos un poco desatentos, hay que espabilarse, que nos estamos jugando un Mundial”, señaló.

​Por su parte, Kenneth Vargas aceptó que la responsabilidad recae principalmente en los jugadores y no en el cuerpo técnico.

“Es totalmente responsabilidad de los jugadores. Nosotros somos los que jugamos en la cancha. Tenemos que tener responsabilidades, son milisegundos que tomamos decisiones, que no trabajamos”, declaró con autocrítica.

Alonso Martínez, anotador de un tanto, también coincidió en que el plantel no supo manejar los momentos críticos del encuentro, pese a haber trabajado de buena manera durante la semana con el Piojo Herrera.

“Creo que la responsabilidad es de nosotros. Trabajamos muy bien con el hombre, no sé qué pasó en esos 20 minutos. Tenemos que mejorar para los siguientes partidos”, apuntó el extremo.

Con el empate ante Haití, Costa Rica complica su camino en el grupo y queda obligada a corregir ante Honduras en San Pedro Sula y Nicaragua en el Estadio Nacional el próximo mes de octubre y así mantener la esperanza de clasificación.