Diputados no logran acuerdo sobre sustituto de exmagistrado Jesús Ramírez

No hay consenso entre los diputados para el sustituto del exmagistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez.



Después de cuatro rondas de votación, ninguno de los candidatos consiguió los 38 votos necesarios para resultar electo, pese al intento de Rodrigo Arias por conseguir un consenso entre las fracciones.



Quien estuvo más cerca fue Rafael Segura Bonilla, doctor en Derecho Penal y el mejor calificado en el dictamen de la Comisión de Nombramientos, pero quien no pasó de los 34 votos.



Ante esa imposibilidad, Arias anunció que someterá a discusión de los jefes de fracción una nueva fecha para conocer el expediente.



La elección pretende llenar el vacío que hoy existe en la Sala de Casación Penal, luego de que Jesús Ramírez decidiera retirarse del cargo tras 40 años de servicio.



