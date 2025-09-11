Noche de emociones y sonrisas, en especial del Día del Niño de QQSM
“Me gustaría usar el premio para pagar mi carrera universitaria”, dijo Alessandro Montoya de 10 años.
La noche de este martes se realizó un especial del Día del Niño en ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), la cual estuvo cargada de emociones y sonrisas.
Tres pequeños tuvieron la oportunidad de sentarse en la famosa “silla caliente”, el primero de ellos fue Marcello Mello Madrigal, de 11 años, quien estuvo a punto de ganarse ₡3.5 millones de la segunda zona segura.
Al no estar seguro de la respuesta, decidió irse por el comodín del público, pero el amigo que escogió le dio mal la respuesta y perdió, eso sí, el estudiante de quinto año de escuela no se fue con las manos vacías y se llevó ₡600 mil de la primera zona segura.
“Le pedí a mi mamá para inscribirnos, disfruto mucho la historia. Conocer a don Ignacio es muy emocionante, estar aquí es muy impresionante”, relató el menor.
La pregunta 10 que dejó en el camino al participante fue:
De estos inventos, ¿cuál patentaron los hermanos Lumière?
A: El teléfono
B: El avión (La respuesta que escogió el participante)
C: El cinematógrafo (Respuesta correcta)
D: La imprenta
Segunda participante
Por su parte, Valentina Segura Castillo fue la segunda niña en jugar, aunque no tuvo tanta suerte y se fue con las manos vacías, aseguró haber disfrutado mucho la experiencia.
“He sido fan del programa, lo juego con mi familia. Me gusta educarme más y una forma más de aprender, muy alegre de cumplir este sueño, me gusta aprender, es una manera de expresarme y estar informada del mundo”, contó la menor de 11 años.
La vecina de Heredia falló en la pregunta cinco, la cual le daba el pase a la primera zona segura.
La pregunta era:
De los siguientes países, ¿cuál no pertenece a Centroamérica?
A: Belice (Respuesta correcta)
B: Honduras
C: Nicaragua
D: Canadá (La respuesta que escogió el participante)
Tercer participante
Por su parte, Alessandro Montoya fue el tercer y último niño en concursar esta noche y también se ganó ₡600 mil.
“Desde que tengo 5 años veo el programa. Me gusta mucho la dinámica. Tengo dos metas, quiero ser futbolista o ingeniero en turismo, el premio lo pienso usar para pagar mi carrera universitaria”, agregó el niño de 10 años.
El menor falló la pregunta nueve, que le daba ₡2.5 millones.
¿Cuál de los siguientes gases se utiliza para inflar los globos de cumpleaños y hacer que floten?
A: Oxígeno (La respuesta que escogió el participante)
B: Helio (Respuesta correcta)
C: Neón
D: Dióxido de carbono
Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.
Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.