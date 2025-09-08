CNE advierte que falsas percepciones llevan a familias a regresar a zonas de desastre

La institución asegura que, aunque ya no haya signos visibles de la tragedia, existe una premisa: lo que ocurrió una vez, puede volver a pasar.



https://www.teletica.com/nacional/cne-advierte-que-falsas-percepciones-llevan-a-familias-a-regresar-a-zonas-de-desastre_391893

​Hay 172 puentes modulares en uso, pero Conavi desconoce fechas y motivos de instalación

Expertos advierten riesgos de mantener puentes temporales sin registro de colocación.

https://www.teletica.com/nacional/hay-172-puentes-modulares-en-uso-pero-conavi-desconoce-fechas-y-motivos-de-instalacion_391882​

Ariel Robles apunta a segunda ronda y 15 diputaciones en elecciones 2026

"Que usted salga a decir que 40 diputados, eso es que usted está viviendo en otro país", afirma el candidato del Frente Amplio en referencia a los objetivos trazados por el oficialismo.



https://www.teletica.com/politica/ariel-robles-apunta-a-segunda-ronda-y-15-diputaciones-en-elecciones-2026_391949

​El adolescente italiano Carlo Acutis, declarado oficialmente santo por el papa

León XIV canonizó en el Vaticano al joven, que murió en 2006 a los 15 años y que ya es conocido como el "patrón de Internet".

https://www.teletica.com/deutsche-welle/el-adolescente-italiano-carlo-acutis-declarado-oficialmente-santo-por-el-papa_391954

​¿Por qué le rezó a Carlo Acutis? Madre de tica que recibió milagro rompe el silencio

Liliana Valverde decidió el 9 de julio de 2022 ir a la tumba del ahora santo milenial para orar por su hija, Valeria, quien una semana antes había sufrido un grave accidente en bicicleta.

https://www.teletica.com/internacional/por-que-le-rezo-a-carlo-acutis-madre-de-tica-que-recibio-milagro-rompe-el-silencio_391978​

Hernán Medford será abuelo de una niña

El técnico, quien brilló dentro de las canchas, ahora suma un nuevo título fuera del deporte, quizá el más emotivo de todos: el de abuelo.



https://www.teletica.com/de-boca-en-boca/hernan-medford-sera-abuelo-de-una-nina_391968​

Radiografía del deporte olímpico de Costa Rica: ¿Estamos estancados?

Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), brindó sus expectativas sobre el inicio del ciclo olímpico.



https://www.teletica.com/otros-deportes/radiografia-del-deporte-olimpico-de-costa-rica-estamos-estancados_391697​