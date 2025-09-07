Hernán Medford será abuelo de una niña

El exfutbolista y actual técnico Hernán Medford atraviesa un momento muy especial en su vida personal: pronto se convertirá en abuelo.

Su hija, Rashany Medford, anunció que está en la dulce espera y que dará a luz a una niña, noticia que llena de felicidad a toda la familia.

Cabe recordar que hace un tiempo, Medford había manifestado en una entrevista con el programa De Boca en Boca que uno de sus grandes deseos era convertirse en abuelo. Hoy, ese sueño está a punto de cumplirse.

El timonel del Club Sport Herediano (CSH), quien brilló dentro de las canchas, ahora suma un nuevo título fuera del deporte, quizá el más emotivo de todos: el de abuelo.

Sin duda, la llegada de la pequeña traerá una nueva etapa llena de amor y alegría para el entrenador y los suyos.

