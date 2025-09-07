Ariel Robles apunta a segunda ronda y 15 diputaciones en elecciones 2026

El candidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles, se traza dos metas que parecen algo lejanas de cara a las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Primeramente, llevar a la agrupación política a disputar una segunda ronda. Y, simultáneamente, 15 diputaciones.

En sus 21 años de historia, la divisa que se define como progresista y socialista jamás logró ninguna de esas dos cosas.

Robles confía en que su trabajo y el de sus cinco compañeros en la Asamblea Legislativa permitirán alcanzar esos objetivos.

"Nosotros tenemos una convicción de que el reto que enfrentamos es pasar a la segunda ronda electoral. Pero es que además hay que decir que el Frente Amplio es hoy el único partido que podría hacerle frente al chavismo (en referencia al movimiento político que sigue al presidente Rodrigo Chaves). "Existe en el Frente Amplio una trayectoria completamente limpia. Nunca se nos ha podido señalar ningún acto de corrupción. Son cosas, o elementos, que nos dicen que hoy tenemos una oportunidad muy importante, a partir de un posicionamiento de una fracción que ha sido comprometida, vehemente, propositiva. Esos elementos nos dictan que es posible entrar a una segunda ronda electoral", destacó el aspirante al ser consultado durante el lanzamiento oficial de su candidatura.

En ese escenario que proyecta, el actual legislador cree que su propuesta puede alcanzar un mínimo de 15 curules.

﻿Actualmente, la bancada del Frente Amplio la componen seis congresistas y la mayor cantidad que esa agrupación ha alcanzado han sido nueve (en el periodo 2014-2018).

"También entendemos la realidad política. Que usted salga a decir que 40 diputados, eso es que usted está viviendo en otro país... Chaveslandia, o no sé, pero aquí en Costa Rica, con la división partidaria que tenemos, no. "Entendiendo, además, que nunca debe ser la diversidad de pensamientos y de posiciones en una democracia una limitante para gobernar bien. Esa es una excusa barata de autoritarias que solo quieren justificar el acumular poder. La realidad es que, quien gobierna, tiene que tener la convicción de que usted se sienta en la mesa con su antagonista político para llegar a encontrar juntos alternativas por donde caminar. No en todo se puede caminar con un antagonista político, pero sí hay suficientes cosas como para poder moverse en la línea del acuerdo político", agregó Robles.

En esa línea, el candidato celebró la ratificación de quienes aspirarán bajo su bandera a llegar al Parlamento, como por ejemplo, los exdiputados José María Villalta y Edgardo Araya.

Asimismo, el aspirante dejó ver que, aunque su partido no alcanzó ningún acuerdo de coalición, sí se mantiene en negociaciones para lograr alianzas de cara a los próximos comicios. Por ejemplo, mencionó el apoyo de la diputada independiente Kattia Cambronero.