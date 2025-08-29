MEP investiga aparente abuso sexual de estudiantes contra compañero en baño de colegio

El menor tuvo que ser atendido en el hospital de San Ramón. Sus padres denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.

Carlo Díaz defiende pruebas en caso BCIE e insta a Rodrigo Chaves a renunciar a inmunidad

El fiscal general niega que la acusación contra el presidente de la República constituya “persecución política”, como lo ha alegado este último en su defensa.

Así fue como OIJ logró la captura de alias “Noni”, requerido por la DEA

Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, confirmó que la solicitud ingresó el lunes anterior por parte de un tribunal estadounidense.

“Estamos viendo qué relación tienen”, dice fiscal sobre correos borrados en caso “Barrenador”

La Fiscalía Anticorrupción investiga a un asesor y dos técnicos por presunto sabotaje informático, facilitación de delito informático y favorecimiento real.

Maduro a Estados Unidos: “No hay forma de que le entren a Venezuela”

El venezolano también llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe.

