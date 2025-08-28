Así fue como OIJ logró la captura de alias “Noni”, requerido por la DEA

La tarde de este jueves, la Policía Judicial confirmó la captura de Jordi Picado Grijalva, conocido con el alias de “Noni”, quien es el quinto extraditable detenido por petición de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Luego de una labor de inteligencia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo detuvo cuando se trasladaba en un carro por las inmediaciones de La Galera, en Curridabat, cerca de Tres Ríos.

Rándall Zúñiga, director del OIJ, dijo que, una vez ubicado, se activó un fuerte dispositivo de oficiales para interceptarlo y poder reducirlo a la impotencia.

"Se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado hasta el Primer Circuito Judicial de San José. Importante destacar que esta persona, alias 'Noni', es hermano de Luis Manuel Picado Grijalva, alias 'Shock', el cual también fue detenido en Inglaterra el pasado 29 de diciembre entre una coordinación que hubo con OIJ y la DEA para lograr esta captura de esta persona allá en Londres", explicó Zúñiga.



Según destacó el OIJ, fue el lunes cuando les ingresó la solicitud de detención de este hombre por parte de un tribunal de Estados Unidos. Esta ingresó a la Cancillería de la República y fue tramitada ese mismo día y enviada a la Secretaría General de la Corte.