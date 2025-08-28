MEP investiga aparente abuso sexual de estudiantes contra compañero en baño de colegio
El menor tuvo que ser atendido en el hospital de San Ramón. Sus padres denunciaron el hecho ante el Ministerio Público.
Un estudiante del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares, al parecer, fue víctima de abuso sexual por al menos seis compañeros.
El hecho se dio este jueves, cuando el muchacho se dirigía a uno de los baños, detalló a Teletica.com el director de Educación para la región Occidente, Miguel Sibaja.
De inmediato, el centro educativo activó los protocolos respectivos e inició una investigación para determinar los involucrados en esta agresión sexual y presentar las denuncias correspondientes al Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Sibaja confirmó que los padres del menor ya habían interpuesto una queja ante la Fiscalía.
"El centro educativo sigue llevando a cabo la investigación respectiva para determinar el tipo de falta y así tomar las medidas disciplinarias correspondientes sobre los estudiantes responsables de este caso", apuntó el vocero.
Entretanto, personal de Psicología y Trabajo Social de la Dirección de Educación de Occidente fue desplazado al colegio para abordar el evento y establecer los pasos a seguir.
Por su parte, al cierre de esta publicación, el alumno agredido recibe atención en el Hospital Carlos Luis Vega, en San Ramón.