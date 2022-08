Por Teletica.com Redacción | 8 de agosto de 2022, 6:19 AM

Inundaciones en San Carlos: Se reportan más de 70 incidentes

Aguas Zarcas es una de las zonas más afectadas.



https://www.teletica.com/sucesos/inundaciones-en-san-carlos-se-reportan-mas-de-70-incidentes_317193



Dictan dos meses de prisión preventiva contra sospechoso de matar a guarda del IMAS

El menor fue aprehendido en vía pública, en El Progreso de Barranca, Puntarenas.

https://www.teletica.com/nacional/dictaron-dos-meses-de-prision-preventiva-a-sospechoso-de-matar-a-guarda-de-seguridad-del-imas_317187



Joaquín Yglesias y Mauricio Hoffmann se dejan el triunfo en gala de cambio de parejas

En la noche de "switch up", donde las estrellas de "Dancing With The Stars" cambiaron a sus compañeros de baile, el presentador con un "cha cha" y el tenor con un "quickstep" ganaron la gala con 26 puntos.



https://www.teletica.com/dancing-with-the-stars-vii/joaquin-yglesias-y-mauricio-hoffmann-se-dejan-el-triunfo-en-gala-de-cambio-de-parejas_317195



Israel acepta tregua en Gaza propuesta por Egipto

Los enfrentamientos que comenzaron el viernes son los peores entre Israel y las organizaciones armadas de Gaza desde la guerra de once días de mayo de 2021.



https://www.teletica.com/internacional/israel-acepta-tregua-en-gaza-propuesta-por-egipto_317161



San Carlos triunfa por la mínima en apretado duelo con Grecia

Los norteños suben al segundo lugar del grupo B solo detrás de Puntarenas FC.



https://www.teletica.com/san-carlos/san-carlos-triunfa-por-la-minima-en-apretado-duelo-con-grecia_317172