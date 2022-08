Joaquín Yglesias y Mauricio Hoffmann se dejan el triunfo en gala de cambio de parejas

Por Rodolfo Rodríguez | 7 de agosto de 2022, 21:18 PM

El cambio de parejas en "Dancing with the Stars" fue aprovechado por el presentador Mauricio Hoffmann y el tenor Joaquín Yglesias, quienes tuvieron nuevas bailarinas, pero demostraron que tienen mucho baile y potencial en la competencia de "ballroom".



La noche comenzó con mucha energía a ritmo de disco y la periodista Gabriela Jiménez demostró porque es la estrella "con más crecimiento en el elenco", según la jueza Silvia Baltodano. La ramonense bailó en esta ocasión con Michael Rubí y recibieron un total de 24 puntos con un nueve incluido por parte de Alex Costa.



A la pista de baile llegaría una de las estrellas, líderes generales, como lo es Kimberly Loaiza y su nueva pareja fue Javier Acuña para presentarse con una salsa "explosiva", calificativo que le dio el presentador Randall Vargas. La pareja fue pura energía, pero a criterio de Baltodano se tuvo que haber controlado mucho más y sus compañeros de mesa de jueces, Costa y David Martínez, apoyaron la moción de que no fue el mejor baile de Loaiza, a quien se le apagó su sonrisa recibiendo 19 puntos.





Invitado de la noche.

El invitado de la gala fue el modelo Greivin Morgan, tres años después de su participación en "Dancing with the Stars", dio una demostración de bachata junto a Lucía Jiménez. Por algo el moreno fue segundo lugar en su temporada y quedó muy cerca del cetro, ya que su presentación fue un verdadero "show" cargado de movimientos de cadera y mucha sensualidad.



Acostumbrada a Rubí, quien ya había bailado con Gabriela, la colombiana Lorna Cepeda probaría con el mexicano Kevin Vera bailando "Jive". La actriz sacó la energía y lo dio todo, a pesar de sus dolencias en costilla y pie derecho, lesiones permanentes en Lorna.



"De todos los bailes, este ha sido tu mejor presentación", le dijo Martínez a Cepeda, quien sólo agradeció los comentarios del jurado, que le dieron al número un triple ocho que sumó 24 puntos.



Gala 7 - Jive - Lorna y Kevin

La gala presentó muchos ritmos latinos y la dupla de Mauricio Hoffmann y Yesenia Reyes le apostaron al cha cha. La pareja tuvo química, baile y riesgosas alzadas, según los jueces. "Parece increíble que aunque se vienen conociendo metieron pasos muy difíciles", apuntó Martínez.



En la mesa de jueces se levantaron dos paletas con nueve puntos y un ocho, para un total de 26 unidades, dejando a la cabeza de la tabla al presentador del programa De Boca en Boca de Teletica.



Nicole Aldana quería sacudirse de las últimas galas, donde fue sentenciada en dos ocasiones y salvada por los jueces, con el "switch up" a la empresaria le tocó bailar con el también azteca Erick Vásquez al ritmo de bachata.





Gala 7 - Bachata - Nicole y Erick

A la empresaria le señalaron imprecisiones en sus pasos y los giros, algo que afectó su calificación final, sumando 20 puntos y cayendo en los últimos lugares de la noche.



Por su parte, el tenor Joaquín Yglesias se estrenó en el "Quickstep", un ritmo movido, algo que ha intentado poco en lo que llevamos de la temporada y en esta ocasión bailaría junto a Alhanna Morales.



El número sacó a Joaquín de la seriedad acostumbrada en sus presentaciones musicales, el tenor disfrutó, sonrió e hizo caras pocas veces vistas y esto sorprendió al jurado, que con sus calificaciones y el punto extra del "mejor paso de la noche" lo subió a lo más alto del podio con 26 puntos. "Este ha sido de todos los bailes el más cansado, pero lo disfruté muchísimo, me encantó el "Quickstep", señaló el artista.



Gala 7 - Merengue - Mambo y Lucía

Finalmente, el telón caería en el estudio Marco Picado con Víctor "Mambo" Núñez y Lucía Jiménez con un merengue, recordando que el exfutbolista nació en República Dominicana, mismo lugar donde es originario este ritmo musical bailable a finales del siglo XIX.



"Era merengue y era República Dominicana", expresó contento "Mambo" Núñez y los jueces también lo reconocieron: "Ya conocemos tu esencia", apuntó Baltodano. "De la gala pasada a esta hay un cambio total y eso tiene valor", señaló Martínez. Al final el exgoleador sumó 25 puntos alcanzando los primeros lugares.



Para la próxima semana, las parejas volverán a ser las mismas del inicio de la temporada, pero prepararán dos coreografías cada una, es decir, habrá noche de doble puntaje.