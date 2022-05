Ministra: “Sistema penitenciario no es el patio trasero del país, no es una bodega de humanos”



Según la ministra de Justicia, la pandemia y el hacinamiento carcelario fueron los principales retos al frente de la institución que dejará el próximo 8 de mayo.



https://www.teletica.com/nacional/ministra-sistema-penitenciario-no-es-el-patio-trasero-del-pais-no-es-una-bodega-de-humanos_310614



'Hackeo' en sistemas de Hacienda afecta operación del Depósito Libre de Golfito



Los locales aplican un plan de contingencia para atender a los clientes.



https://www.teletica.com/nacional/hackeo-en-sistemas-de-hacienda-afecta-operacion-del-deposito-libre-de-golfito_310713



Salud en alerta por brote de sarampión que hay en el mundo



Los especialistas piden a los padres llevar a los menores a colocar las vacunas pendientes para prevenir esta enfermedad.



https://www.teletica.com/nacional/salud-en-alerta-por-brote-de-sarampion-que-hay-en-el-mundo_310732



Rodrigo Chaves se reúne con su gabinete a dos días de asumir como Presidente



Chaves dijo a su equipo que no deben existir agendas propias, sino comunes, de acuerdo con las metas que tendrá su Gobierno.



https://www.teletica.com/politica/rodrigo-chaves-se-reune-con-su-gabinete-a-dos-dias-de-asumir-como-presidente_310729



Este será el grupo de la Sele para el Mundial Sub20 Femenino que será en Costa Rica



La Tricolor estará en el grupo A como sede del evento tras el sorteo realizado este jueves en el Teatro Nacional.



https://www.teletica.com/la-sele/este-sera-el-grupo-de-la-sele-para-el-mundial-sub20-femenino-que-sera-en-costa-rica_310700