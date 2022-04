Autoridades confirman que "hackers" atacaron otro ministerio este lunes



“Te saludamos desde Conti, búscanos en tu red”, colocaron en la página del MICITT.



https://www.teletica.com/nacional/autoridades-confirman-que-hackers-atacaron-otro-ministerio-este-lunes_309591



Gobierno invierte tan solo $30.000 al año en ciberseguridad



¿Quién brinda la ciberseguridad en los ministerios?



https://www.teletica.com/nacional/gobierno-invierte-tan-solo-30000-al-ano-en-ciberseguridad_309594



Ministro de Hacienda: “si me piden un dólar o si me piden $1.000 millones, yo no puedo pagar ni un cinco”



“Que la gente no se preocupe por las contraseñas que usan en las plataformas, no caiga en trampas, eso no se vio afectado”, dijo Villegas.



https://www.teletica.com/nacional/ministro-de-hacienda-si-me-piden-un-dolar-o-si-me-piden-1000-millones-yo-no-puedo-pagar-ni-un-cinco_309588



Bitácora de patrulla accidentada: “Reportando llantas y rótula de dirección en pésimo estado”



“Es una patrulla que estaba circulando con llantas en mal estado, prácticamente con los alambres expuestos, ¿qué está haciendo la jefatura?”, cuestionó Mainor Anchía, representante sindical.



https://www.teletica.com/sucesos/bitacora-de-patrulla-accidentada-reportando-llantas-y-rotula-de-direccion-en-pesimo-estado_309584



Saprissa tendrá tres bajas por sanción para enfrentar a Herediano



Sergio Céspedes, Mariano Torres y Ryan Bolaños recibieron su castigo tras el juego contra Cartaginés.



https://www.teletica.com/nacional/saprissa-tendra-tres-bajas-por-sancion-para-enfrentar-a-herediano_309568