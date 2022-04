Ministro de Hacienda: “si me piden un dólar o si me piden $1.000 millones, yo no puedo pagar ni un cinco”

Luego de admitir una “exposición de datos” pertenecientes a la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda informó que ni siquiera se puede hablar de pagar algún tipo de rescate por los archivos, ya que el principio de legalidad lo impide.



“Nosotros como Ministerio de Hacienda estamos sujetos a un principio de legalidad, y este dice que no podemos negociar por ningún lado rescates con eventuales secuestradores de información, es dejémoslo de lado, aquí, si me piden un dólar o si me piden 1.000 millones de dólares yo no puedo pagar ni un cinco. Así que eso es una situación que ni siquiera entra en el panorama nuestro”, explicó Elián Villegas, ministro de Hacienda.

¿Contraseñas vulneradas?

El ministro advirtió a los usuarios no hacer caso a correos o información para cambiar contraseñas ya que, asegura, estas no se vieron afectadas ni tampoco manejan datos bancarios de usuarios.

“Los datos de los sistemas que se están hablando son sistemas donde los contribuyentes suben información, suben formularios, nosotros no manejamos claves ni datos privados de usuarios como cuenta corriente y esos. Que la gente no se preocupe por las contraseñas que usan en las plataformas, no caiga en trampas, eso no se vio afectado”, dijo.

Protocolo de seguridad continúa

Tanto el equipo informático de Hacienda, como empresas privadas externas contratadas por la institución, trabajan para tratar de tener arriba los sistemas a más tardar el miércoles.

“Los sistemas siguen caídos, algunos están abajo por razones de seguridad, en horas de la madrugada tuvimos una situación donde la compañía que tenemos contratada para propósitos de seguridad detectó que se estaba dando una intromisión que no era consentida y a partir de ahí se inició todo el protocolo de seguridad que requiere bajar algunos sistemas para evitar que se propague.

“Tenemos a todo nuestro personal trabajando y también se han contratado empresas externas que son especialistas y que están constantemente viendo este tipo de situaciones para trabajar de forma conjunta mediante todo un proceso ordenado para que al momento de subir los sistemas podamos contar con la seguridad requerida.

“Desde hace varios días hay situaciones que se vienen dando, pero es como decir que se han venido dando pequeños temblores y que hoy ocurrió el terremoto, el tema importante se centró en la madrugada, en días pasados eran situaciones normales dentro de un sistema tan complejo como el de Hacienda”, concluyó Villegas.

Quienes tengan que declarar tendrán oportunidad hasta el día hábil siguiente de que se restablece la plataforma para poder realizar el pago.