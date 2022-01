Alcalde de Tibás a regidor: "Ya va a empezar con sus playadas"



“Pues me respeta señor alcalde, si me hace el favor, pues yo le he mantenido el respeto a usted”, le dijo el regidor.



https://www.teletica.com/nacional/alcalde-de-tibas-a-regidor-ya-va-a-empezar-con-sus-playadas_302539



Presidente analiza si endurece medidas ante ola de contagios Ómicron



Nunca, durante la pandemia, los contagios se habían reproducido tan rápido en nuestro país como ahora.



https://www.teletica.com/nacional/presidente-analiza-si-endurece-medidas-ante-ola-de-contagios-omicron_302548



Martes iniciará vacunación anticovid para los niños



Iniciará con niños y niñas de 11 años de edad.



https://www.teletica.com/noticias/martes-iniciara-vacunacion-anticovid-para-los-ninos_302541



Regidor de Tibás denuncia que borraron de Facebook sesión en la que alcalde lo insultó



Luis Polinaris anunció que está pensando en presentar una denuncia penal.



https://www.teletica.com/nacional/regidor-de-tibas-denuncia-que-borraron-de-facebook-sesion-en-la-que-alcalde-lo-insulto_302543



Alajuelense le abre las puertas de salida a Fernán Faerrón



El gerente deportivo Agustín Lleida aseguró que el defensor ha pedido marcharse al exterior y la Liga no se interpondría.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/alajuelense-le-abre-las-puertas-de-salida-a-fernan-faerron_302536