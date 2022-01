Alcalde de Tibás a regidor: "Ya va a empezar con sus playadas"

La más reciente sesión del Consejo Municipal de Tibás fue escenario de un altercado entre un regidor y el alcalde de dicha localidad.

El pasado martes 4 de enero se llevaba a cabo la primera sesión del año cuando, de repente, se generaron fuertes palabras entre el alcalde David Meléndez Sánchez y el regidor Luis Polinaris.



“El artículo 262 de la ley general de la administración pública establece que 10 días se le da una unidad administrativa”, hablaba el regidor.

De pronto el alcalde interviene y dice: “Ya va a empezar con sus playadas”. Esto causó el enojo inmediato del regidor.

“Pues me respeta señor alcalde, si me hace el favor, pues yo le he mantenido el respeto a usted y no tiene por qué tratarme de esta manera, si usted quiere respeto respéteme, oyó, porque usted no es ni mi superior, me entiende, y si no quiere en esta vía, en otra vía me las arreglo con usted, esta es la tercera vez que me hace esto”, reclamó Polinaris.

De inmediato el alcalde se limitó a decir: “Discúlpeme, no es con usted, discúlpeme”.

Teletica.com conversó con el regidor quien, asegura, las palabras si fueron directamente con él, y que no es la primera vez que esto ocurre.

“Esto no es la primera vez que ocurre, es una situación que se ha presentado en varias oportunidades, el alcalde es siempre irrespetuoso, eso me lo dijo contra mi persona”, dijo Luis quien también indicó que tomará acciones legales por la falta de respeto.

Este medio también consultó a la oficina de prensa de la municipalidad de Tibás, donde indicaron que mañana viernes el señor alcalde estará haciendo la aclaración del caso, pero adelantaron que el alcalde dejó el micrófono abierto y que estaba hablando con otra persona.