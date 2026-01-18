Tablero electoral: Natalia Díaz vs. Eliécer Feinzaig

Un debate sobre la migración y la economía concentró el uno contra uno protagonizado por Natalia Díaz y Eliécer Feinzaig en la segunda partida de Tablero electoral.

Incluso, la discusión abordó hasta el pasado político de la candidata de Unidos Podemos.

"Natalia, los costarricenses te conocieron como diputada del Movimiento Libertario. Le disputaste la candidatura a Otto (Guevara) y después le diste la adhesión a Antonio Álvarez y Liberación Nacional. Después de eso fundaste tu propio partido, y en las elecciones pasadas le diste la adhesión a Rodrigo Chaves. El lema de tu campaña es el 'El siguiente paso'. La pregunta es: ¿Cuál va a ser tu siguiente paso? ¿Con quién te vas a alinear?", cuestionó el aspirante del Liberal Progresista a su adversaria. "En la Presidencia va a ser", contestó Díaz. "Lo vamos a lograr. Yo estoy convencida de que lo vamos a lograr", agregó.

