Vea aquí los cambios viales en los alrededores de La Sabana por el Traspaso de Poderes

Trasladarse por el Parque Metropolitano La Sabana y los alrededores del Estadio Nacional, en San José, será más complicado de lo habitual debido a cierres, desvíos y operativos de seguridad que se extenderán durante gran parte de este jueves.

Desde las 6 a. m. y hasta las 4 p. m., el paso estará restringido en puntos clave de Sabana Norte y Sabana Oeste.

Uno de los principales cambios será el cierre total del paso desde el Estadio Nacional hacia la Agencia Datsun. En ese sector, los vehículos solo podrán circular en sentido contrario y deberán desviarse hacia Rohrmoser de Pavas por la calle de Soda Tapia.

También quedará cerrado el costado norte del estadio, hasta las inmediaciones de Televisora de Costa Rica (Teletica).

Quienes viajen desde Pavas hacia San José centro tendrán que utilizar rutas alternas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la calle lateral de la Contraloría de la República (CGR) para ingresar al centro de la capital.

Mientras que la calle frente a la estatua de León Cortés tendrá paso regulado.

Los cambios también alcanzarán al transporte público. Los autobuses que trasladen asistentes al evento deberán realizar maniobras especiales en los alrededores del Gimnasio Nacional para regresar hacia la Ruta 27.

Pero más allá de los cierres fijos, las autoridades advierten sobre otro factor que podría complicar el tránsito: las caravanas oficiales.

La Policía de Tránsito informó que habrá movimiento constante de delegaciones internacionales en rutas como la Autopista General José María Cañas (Ruta 1), la 27 y el centro de San José.

Incluso, los operativos iniciaron desde este jueves en puntos como Sabana Este, el Teatro Nacional y Barrio Escalante.

La ceremonia oficial en el Estadio Nacional está programada para las 11 a. m. del viernes, aunque el ingreso del público comenzará desde las ocho.

Las autoridades recomiendan evitar la zona si no es necesario, salir con más tiempo y valorar el teletrabajo para reducir el impacto en las carreteras.