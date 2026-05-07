Universidades niegan “acuerdos ocultos” para debilitarse y denuncian intento por dividirlas

Las universidades públicas emitieron, la tarde de este jueves, un pronunciamiento en el que negaron que se lleven a cabo "negociaciones paralelas" o "acuerdos ocultos" para intentar debilitarse entre sí.

Más bien, denunciaron —sin señalar a un responsable— supuestas estrategias que buscan separarlas.

"Consideramos necesario aclarar que las rectorías de nuestras universidades no estamos involucradas en negociaciones paralelas ni en acuerdos ocultos orientados a debilitar a alguna institución en particular. La idea de que unas universidades buscan el desmantelamiento de otras es falsa y contraria a la razón de ser de la universidad pública. Lo que evidentemente está ocurriendo es el uso de estrategias que intentan separar y enfrentar a unas universidades con otras, pero no nos equivoquemos: cuando se trata de debilitar a una universidad pública, en realidad se está debilitando a todo el sistema universitario", señala el mensaje circulado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).

De igual forma, las universidades señalaron su preocupación por planteamientos dirigidos a fusionar a las casas de enseñanza superior o menospreciar el aporte de algunas de estas.

"Cada universidad pública tiene una historia, una misión y una base social específica; juntas conforman un sistema que se complementa y que ha sido clave para la construcción de Costa Rica. Cualquier discurso que pretenda dividirlas o jerarquizarlas en términos de 'prescindibles' y 'defendibles' termina alimentando, consciente o inconscientemente, el desmantelamiento del modelo de educación superior estatal. Desde el Consejo de Rectores, más allá de rechazar este enfoque separatista, lo condenamos en todos sus extremos", amplía el pronunciamiento.

Para las universidades llama la atención que el debate público "se haya desviado" hacia desinformación y ataques personales que buscan dañar la reputación de algunas de sus autoridades y las instituciones que representan.

Específicamente, se hace un rechazo a la violencia política de género ejercida contra la rectora del Instituto Tecnológico (TEC), María Estrada. Se mencionan intentos para desacreditar su liderazgo por vías misóginas.

Los centros de enseñanza recordaron que la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debe verse como algo más allá de un monto presupuestario, sino como la continuidad y el fortalecimiento de un sistema y sus aportes al desarrollo, la movilidad social, la generación de conocimiento y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Frente a lo anterior, las universidades hicieron llamados a diferentes sectores, como por ejemplo a actores políticos, sociales y mediáticos, para que se centren en los datos, indicadores de desempeño y las necesidades reales del país.

También se lanzaron mensajes a las comunidades universitarias, para que se aglutinen en torno a un mismo objetivo y "que no se dejen arrastrar" por "narrativas que buscan enfrentar a unas instituciones con otras".

Y a la ciudadanía, para que sepa que las casas de enseñanza son un "bloque unido que discute, se autocritica y mejora".

En línea con lo anterior, las universidades reafirmaron su compromiso con la educación superior como bien nacional y derecho humano, el respeto a la autonomía concedida por la Constitución Política a las universidades, el uso transparente y responsable de fondos públicos, la disminución de brechas, la unidad para la atención de desafíos nacionales, la promoción del diálogo y la protesta estudiantil como derecho.