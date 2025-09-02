UCR dio información "inexacta" sobre distribución del FEES, dice Conare al justificar comunicado

La oficina de prensa del Consejo Nacional de Rectores (Conare) defendió que su comunicado sobre la distribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) respondió a una nota de prensa previamente publicada por la Universidad de Costa (UCR), que contenía información "inexacta o incompleta".

Así justificó el departamento de comunicaciones del órgano su publicación, luego de que el rector Carlos Araya cuestionara que esta se hiciera sin que él lo hubiera revisado y avalado, como lo dio a conocer Teletica.com.

El académico además reclamó que el comunicado omitió decir que el acuerdo no estaba en firme, porque la casa de enseñanza que representa había interpuesto un recurso de revisión. Esa misma información la omitió la Universidad de Costa Rica en su nota.

La oficina de prensa del Consejo de Rectores sostuvo que la publicación "fue una respuesta institucional necesaria", tanto por la difusión sobre el voto negativo de Araya, como ante las solicitudes de información que habían planteado diferentes medios.

"Dicho comunicado tuvo como propósito ofrecer una visión más amplia sobre el proceso de análisis y decisión llevado a cabo en el seno del Consejo, así como precisar información que resultaba inexacta o incompleta en el comunicado previamente difundido por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica la semana anterior, como por ejemplo el monto planteado de distribución a la Universidad de Costa Rica", señaló el departamento de comunicaciones a este medio.

Como ejemplo de ello, se tiene que el centro de educación superior indicó en su nota de prensa que iba a recibir un "aumento real" de ¢1.077 millones, mientras que el comunicado del Consejo de Rectores apunta que lo que le correspondía por concepto del incremento del 1% en el Fondo Especial del otro año eran ¢1.489 millones.

En todo caso, la Universidad de Costa Rica sostiene que, de acuerdo con la "forma de distribución histórica", le corresponden ¢2.846 millones.

El órgano interuniversitario insiste en que ese incremento responde a compromisos asumidos por el sistema universitario estatal ante la Comisión de Enlace para el presupuesto 2026 y la Asamblea Legislativa.