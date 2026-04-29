Toma de Rectoría de UCR cumple una semana: estudiantes preparan karaoke y "bailongo"

La toma del edificio administrativo B de la Universidad de Costa Rica (UCR) cumplió, este miércoles, su sétimo día.

El movimiento en la Rectoría de la casa de enseñanza más importante del país prevalece, y suma algunos respaldos.

Al cumplirse la semana, desde el interior de la toma se divulgó un cronograma para el día, con actividades que iniciaron a las 9:00 a. m. y se prolongarán hasta las 6:00 p. m.

Entre las actividades, se tienen, por ejemplo, un karaoke a las 12:00 m. d., una cafeteada a las 3:00 p. m. y un "bailongo" a las 6:00 p. m.

También, como parte del cierre, se tiene prevista la proyección de la película Güeros, en el anfiteatro de la propia Rectoría. Esa actividad se desarrollará junto al Frente Ecologista Universitario (Fecou).

Poco antes de que se diera a conocer el cronograma de actividades previsto para este miércoles en la toma, la directora de la Sede del Atlántico de la casa de enseñanza, Rosibel Orozco, confirmó que se alcanzaron acuerdos para normalizar las actividades de ese recinto, luego de otra toma liderada por la Asociación de Estudiantes Sede del Atlántico (Asesa).

El movimiento exigió el martes —entre otros aspectos— al rector Carlos Araya que pasara de "la retórica de la regionalización, a la ejecución presupuestaria real", como parte de la demanda de soluciones a una "crisis de infraestructura" que enfrenta la sede, situada en Turrialba.

A ello debe sumarse que, el mismo martes, la Asamblea Ampliada de la Facultad de Ciencias Sociales alcanzó un acuerdo mayoritario que incluyó —entre otros puntos— exigir que no se criminalice a los alumnos que se manifiesten en el contexto de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, incluida la toma de la Rectoría; al tiempo que se pactó un "paro activo", para que ese órgano adquiera un "papel protagónico" en futuras actividades relacionadas con la definición del presupuesto universitario.

Valga recordar que, además de los planteamientos relacionados con el financiamiento de las casas de enseñanza, la toma exige la renuncia de Araya como rector.