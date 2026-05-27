Solo 2 de 10 estudiantes que iniciaron escuela o colegio en pandemia son avanzados en Matemática

El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer, la mañana de este miércoles, los resultados de su nueva prueba diagnóstica estandarizada, aplicada a los estudiantes que iniciaron la escuela o el colegio en plena pandemia (2021).

Precisamente, el estado de emergencia nacional instalado para mitigar la propagación del COVID-19 es considerado uno de los causantes del "apagón educativo" que Costa Rica ha sufrido en los últimos años, junto a las extensas protestas del sector público ocurridas en la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).

A esa crisis se añadieron evaluaciones deficientes que, con la llegada de Leonardo Sánchez al frente del MEP, comenzaron a atenderse mediante cambios estructurales en los exámenes nacionales orientados a mejorar los aprendizajes.

"¿Quiénes son los estudiantes a los cuales les aplicamos el diagnóstico en primaria? Son estudiantes que iniciaron el primer año de la escuela, fundamental para aprender a leer y escribir, en mera pandemia, en 2021. Muchos de los resultados de este diagnóstico que estamos viendo son el resultado de los efectos de ese proceso en el cual hubo limitaciones para dar lecciones, entre 2021 y 2022. En el caso del colegio, se trata de estudiantes que ingresaron a sétimo año; estuvieron en sexto año de la escuela en pandemia. Entonces todavía podemos ver los efectos de esta pandemia", explicó el jerarca.



Y los resultados del diagnóstico muestran la urgencia que existe. Apenas dos de cada 10 alumnos, tanto de primaria como de secundaria, tienen un aprendizaje "avanzado" en Matemáticas.

En las escuelas, se tiene que la única asignatura en la que la mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento "avanzado" es en Estudios Sociales (52%). Esa misma materia es la que obtuvo mejores resultados en los colegios (44%).







Vale recordar que los diagnósticos no tienen implicación alguna en la nota. Su objetivo es entender el grado de entendimiento que tienen los alumnos para que esa información pueda ser usada por ese estudiante, sus padres, sus docentes e, incluso, los tomadores de decisión, señaló el titular.

La viceministra académica María Alexandra Ulate aseguró que ahora la institución dará un uso "muy a conciencia" de esos datos, para que los niveles centrales puedan apoyar a las direcciones regionales y, estas últimas, a su vez, apoyar a los profesores y los directores de los centros educativos.





Ello incluirá una atención prioritaria a Matemáticas y el fortalecimiento de la escritura.

También permitirán dar información personalizada a los padres de familia que así lo deseen, a través de usuarios que deben solicitar en los centros educativos de sus hijos.