Salud confirma tercer caso de chikungunya en una semana, ya son cinco en 2026

El Ministerio de Salud confirmó, la tarde de este viernes, el quinto caso de chikungunya en lo que va del año.

Con este, son tres casos en la semana del 10 y el 17 de abril.

La paciente tiene 37 años, es vecina de Tibás y cuenta con antecedente de viaje reciente a Nicaragua.

Su diagnóstico fue confirmado a partir de los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

De acuerdo con la investigación epidemiológica realizada, la mujer ingresó al territorio nacional durante el período de incubación del virus, por lo que se clasifica como un caso importado.

Hasta el momento, no se ha precisado si los tres diagnósticos de la última semana tienen alguna relación entre sí.



Pero —a partir de los balances dados por la autoridad sanitaria— se conoce que tanto el cuarto (una mujer de Heredia de 52 años) como el quinto caso coinciden en que hicieron visitas recientes al país vecino del norte.

De ninguna de estas pacientes se dieron detalles sobre su condición actual de salud.

Una situación diferente ocurrió con el extranjero de 45 años de Carrillo (tercer caso), de quien se informó que no tenía complicaciones asociadas al contagio.

Los otros dos casos se dieron en Esparza y correspondieron a un hombre de 24 años y una mujer de 52 diagnosticados entre el 21 y el 29 de enero anteriores, sobre los que en aquel momento se apuntó un posible nexo por las fechas de contagio y el lugar.

Vale recordar que la fiebre chikungunya es una enfermedad causada por un virus que se transmite por la picadura de mosquitos. En Costa Rica no se registraba circulación activa del virus desde 2017.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta (mayor a 39 °C).

Dolor e inflamación en las articulaciones.

Dolor de cabeza.

Náuseas y malestar general.

Para prevenir un contagio, se recomienda:

Usar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa de manga larga.

Utilizar mosquiteros.

Eliminar criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada.

Acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de síntomas.

​