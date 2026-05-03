Salarios en rectorías de U públicas: chofer y conserje ganan más de ₡1 millón

En las rectorías de las universidades públicas, un chofer o un conserje pueden llegar a ganar hasta ₡1,6 millones.

Ambos casos tienen lugar en el Instituto Tecnológico (TEC), según información entregada por esa casa de enseñanza a Teletica.com, con cierre a febrero pasado.

Si bien para esta publicación únicamente se consideraron los salarios brutos más recientes, lo cierto es que en casos como los citados se identificaron fluctuaciones que van del ₡1 millón a los ₡2,5 millones, entre 2013 y 2026.





En la Rectoría liderada por María Estrada, se paga a seis funcionarios un total de ₡13,7 millones. El salario más alto es, precisamente, el de la académica (₡4,5 millones).



Pero la cúpula del Instituto Tecnológico es la segunda que menos gasta en personal, solo por detrás de la Universidad Técnica Nacional (UTN), que deroga mensualmente ₡10,1 millones.

La que mayor cantidad de remuneraciones cancela, como lo adelantó el lunes anterior este medio, es la Universidad de Costa Rica (UCR). Ese centro de educación superior tiene 42 servidores y desembolsa mes a mes ₡79,6 millones.

Esa cifra incluso supera lo que gastan las otras cuatro rectorías juntas: ₡77,9 millones, en igual cantidad de personal.





Dicha casa de enseñanza es la que incluye el salario más alto encontrado en esas cúpulas: el del rector Carlos Araya (₡5,7 millones). También el más bajo (₡381.300), que corresponde a un técnico especializado C.

En la Universidad de Costa Rica, incluso hay dos funcionarios con remuneraciones que superan las de Estrada y las del rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias (₡3,1 millones). Se trata de quienes ocupan la Secretaría Académica (₡4,8 millones) y la Dirección Ejecutiva (₡4,3 millones).



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De hecho, si se excluyen los salarios de los rectores, esa casa de enseñanza acumula 7 de los 10 salarios más altos que se pagan en las rectorías de las universidades.

El segundo centro de estudios con mayor gasto en remuneraciones en las cúpulas es la Universidad Estatal a Distancia (UNED), donde se cancelan ₡27,5 millones en 15 funcionarios.





Mientras que la tercera casa de enseñanza es la Universidad Nacional (UNA), con ₡26,6 millones. Ahí, el chofer gana ₡839.700, mientras que un técnico auxiliar en secretariado ₡822.200.

Si se saca un promedio, al dividir la cantidad de servidores entre el monto que desembolsa cada rectoría por mes, se tiene que la que más gasta por funcionario es el Instituto Tecnológico (₡2,3 millones).

Luego se tienen la Universidad Técnica Nacional (₡2,0 millones), la Universidad de Costa Rica (₡1,9 millones), la Universidad Estatal a Distancia (¢1,8 millones) y la Universidad Nacional (₡1,7 millones).