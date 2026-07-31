Romeros de la Zona Sur concluyen 10 días de caminata y llegan a la Basílica

Un grupo de 240 romeros de la Zona Sur llegó este viernes a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, tras recorrer cerca de 400 kilómetros durante nueve días de caminata.

Los peregrinos salieron de diferentes comunidades, entre ellas están Río Claro, Zambito, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Ciudad Neily. El grupo también contó con la participación de personas provenientes de Panamá (ver video adjunto en la portada).

Los romeros llegaron cerca de las 10 de la mañana a las cercanías de la Basílica. Luego participaron en una misa que comenzó alrededor de las 11:30 de la mañana.

Para algunos peregrinos, el recorrido representó un reto físico y espiritual. Una de las participantes, Madelinne Núñez, describió el trayecto como una experiencia muy dura, pero llena de enseñanzas.

​“Cuando uno dice que viene a una romería cree que la romería es solo caminar y no. La romería es todo”, relató la mujer.

La peregrina añadió que llegó hasta la Basílica para agradecer a la Virgen de los Ángeles por la vida de su hermana y de su hijo.

​“Ella intercedió por mi hermana y por mi hijo cuando yo estaba en labor de parto. Pasamos cosas muy difíciles y yo sé que no fue nadie más que ella”, expresó.

La llegada de los romeros ocurre pocos días antes del 2 de agosto. Ese día miles de fieles conmemoran el hallazgo de la imagen de la Virgen de los Ángeles, conocida como La Negrita. La tradición señala que el hallazgo ocurrió en 1635.

Este viernes también concluye la novena dedicada a la Virgen de los Ángeles. La actividad comenzó el 23 de julio. Este día corresponde a la Diócesis de San Isidro de El General.

La misa está encabezada por monseñor Juan Miguel Castro, obispo de esa diócesis.

Uno de los actos principales de las celebraciones será la misa de la vestición. La actividad se realizará este sábado 1.° de agosto.

La Diócesis de Ciudad Quesada tendrá a cargo la preparación del vestido que utilizará la imagen de la Virgen de los Ángeles durante los próximos 12 meses.

El padre Luis Esteban Fernández explicó que cada diócesis aporta sus propias tradiciones y formas de celebrar durante las actividades previas al 2 de agosto.

​“Cada una de las diócesis viene con su cultura, viene también con su forma de celebrar, de vivir esta maternidad de la Virgen”, señaló el sacerdote.

La Diócesis de Ciudad Quesada participa este año en la misa de la vestición por la conmemoración de sus 30 años. La organización preseleccionó cinco vestidos, uno de ellos será elegido para vestir a la imagen durante un año.

@teleticacom Más de 400 kilómetros de fe: romeros de la Zona Sur y Panamá llegan a la Basílica. Más información en Teletica.com. 📲 ♬ sonido original - Teletica.com

Durante las homilías de los últimos días, los sacerdotes también han llamado a la unidad nacional. Además, han defendido el derecho de las personas a opinar sobre la realidad nacional de Costa Rica.

La Cruz Roja Costarricense también ha atendido a varias personas durante la romería. La mayoría de los casos se relacionan con peregrinos que no tomaron sus medicamentos habituales para enfermedades crónicas.

Las autoridades mantienen el llamado a los romeros para que continúen sus tratamientos médicos durante el recorrido.

El operativo de cierre de la carretera Florencio del Castillo comenzará este viernes a las 2 de la tarde. Las autoridades también preparan cambios en el transporte público y cierres de vías ante la llegada de miles de peregrinos a Cartago.