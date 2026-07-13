Redistribución del FEES: ¿Qué porcentaje quiere cada universidad?

Durante el último año, el Gobierno de la República ha presionado por una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La discusión tomó relevancia en la última negociación del presupuesto de las casas de enseñanza superior —en la que el Poder Ejecutivo insiste en congelar los recursos para el 2027— y se profundizó con la toma de posesión de Laura Fernández, el 8 de mayo pasado.

Si bien la repartición de esos recursos data de 20 años atrás, son los planteamientos de la actual administración y la anterior los que de alguna forma han empujado a los centros educativos a evaluar cambios en esa distribución.

De hecho, una comisión en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) ya estudia el tema para hacer una propuesta para la definición de esa repartición. La idea es que el foro construya un acuerdo de redistribución apegado al Plan Nacional para la Educación Superior (Planes) 2026-2030, con porcentajes de distribución de los crecimientos diferenciados e inversiones de capital de parte de las universidades con más recursos.

El presupuesto de este año se destinó en un 50,0% a la Universidad de Costa Rica (UCR), un 20,8% a la Universidad Nacional (UNA), el 11,2% para el Instituto Tecnológico (TEC), el 9,5% a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el 6,8% para la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Otro 1,6% está dirigido al Consejo de Rectores, así como a los proyectos y planes de comisiones y subcomisiones interuniversitarias.





Bajo ese panorama, Teletica.com entrevistó a cada uno de los rectores para conocer cuáles son sus aspiraciones de cara a la discusión que se desarrolla en el seno de las universidades.

El presidente del Consejo de Rectores y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera, planteó que, si se parte de un "escenario ideal", al tratarse de cinco casas de enseñanza, el Fondo Especial debería repartirse en cinco partes iguales y, consecuentemente, a cada centro educativo le corresponde un 20% de los recursos.

"Bueno, la UNA ya tiene el 20,8% del FEES. No tendría ningún sentido bajar a la UNA del 20% para subir a las otras universidades al 20%, porque entonces empezaríamos a crear una situación de asimetrías dentro del sistema", expuso el académico.

Pero el propio Herrera hizo ver que una redistribución no puede significar una reducción de presupuestos que no se ajustan a la realidad y que eventualmente ponga en riesgo el funcionamiento de otras casas de enseñanza, como puede ser el caso de la Universidad de Costa Rica, que, como el principal centro de enseñanza superior del país, es el que más recibe.

En esa línea, el rector de la Universidad Nacional cree que la ruta deben ser los aportes sostenidos a la redistribución, programados y graduales, que no comprometan la sostenibilidad del Sistema Universidad Estatal.

Así como Herrera pretende que los recursos de la Universidad Nacional no se vean reducidos, el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, quiere lo mismo para su institución.

"(La aspiración) es el cumplimiento de lo que establece la Constitución Política de la República en dos líneas. Resumo: Por un lado, según el artículo 85, que los recursos se indexen al menos según el porcentaje de inflación; y en segundo lugar, el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política de la República, que establece que la inversión en educación debería ser del 8%. "Bajo esa perspectiva, y tratando de responder a lo que usted me pregunta, ¿aspiramos a que nuestro presupuesto se reduzca? No. No podemos aspirar a que nuestro presupuesto se reduzca, bajo ninguna circunstancia", señaló el académico.

En esa línea, Araya destacó cómo la Universidad de Costa Rica ha contribuido "de forma generosa" a una repartición más equitativa del Fondo Especial, al pasar del 57,6% en 2019 al 50,0% en 2026.

Pero el rector de la Universidad de Costa Rica recordó que esa casa de enseñanza, por mandato constitucional, es una institución "completa", que aborda todas las áreas de conocimiento tanto en su oferta académica como en el desarrollo de investigación.

"La actividad institucional no puede verse disminuida. No puede verse disminuida sin que el sistema como tal de educación superior tenga una fractura importante. Y no puede realizarse sin que el efecto de una eventual reducción de la actividad de la Universidad de Costa Rica tenga un impacto sobre el país en general", enfatizó Araya.

Los que quieren más

Pero así como la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional coinciden en que no tienen previstas reducciones en sus presupuestos, del otro lado están las casas de enseñanza que desean más recursos para crecer.

La rectora del Instituto Tecnológico, María Estrada, externó sin tapujos su expectativa presupuestaria para el 2030.

"El Tecnológico aspira al 20% del FEES, pero no de manera inmediata. ¿Por qué? Porque eso es una transformación país. Pero el Tecnológico necesita más inversión, porque también el tema geopolítico y en el tema económico del país es a través de la ciencia y la tecnología que podemos llevar más bien estar a las regiones", señaló la académica.



Alcanzar esa cantidad de recursos colocaría al Instituto Tecnológico al mismo nivel de la Universidad Nacional.

Consciente del "ruido" que genera hacer pública esa pretensión, Estrada explicó que ese crecimiento de nueve puntos porcentuales no tiene que provenir de otras instituciones, sino que puede venir de una inversión directa del Gobierno.

"Ellos pueden hacer política pública. Ya lo hemos conversado en el Conare, donde dicen: 'Bueno, nuestra línea de apostar al Sistema Universitario va en esta vía, entonces en esa vía vamos a invertir en estas tres universidades', por ejemplo. Siempre respetando la autonomía, porque siempre nosotros también tenemos esa apertura de redistribución en el ánimo de aportar al Plan de Desarrollo también", agregó la rectora del Tecnológico.

Una idea similar tiene el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias.

Esa casa de enseñanza pretende pasar del 9,5% al 12% del Fondo Especial en estos cinco años. El porcentaje está lejos todavía del 20% que en algunos foros ha resonado.

"Si vamos a entrar a una redistribución más profunda, como mencioné hace un rato, que era nuestra expectativa cuando comenzamos a presionar estas acciones de redistribución de los últimos tres años, tiene que modificarse el escenario, porque si no seguiríamos con cambios muy pequeñitos año con año. Porque nosotros estamos pasando de un 9,5% al 20% en los nuevos recursos (en relación con el monto del incremento anual). "Eso tiene que modificarse, porque tiene que asignarse más a aquellas universidades que tenemos menos participación en el FEES, partiendo de los nuevos recursos. Pero inclusive en un escenario de no crecimiento de recursos también tiene que discutirse y llegarse a acuerdos", aseveró Arias.

De igual manera opina el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), William Rojas, quien mantiene que "no se trata de desmantelar una universidad de tanta data como la UCR, sino que se trata de mirar el futuro y tratar de hacer crecer las otras universidades en una proporción similar".

En esa línea, el académico indicó que su objetivo es que esa casa de enseñanza alcance entre 7,5% y 8,0%, mediante un aumento —de 13,8% a 20,0%— en la repartición de los recursos nuevos del Fondo Especial.

"La expectativa nuestra es tener un porcentaje mayor en la redistribución de los fondos nuevos que nos permita poder desarrollarnos en las regiones. Esencialmente, hacer laboratorios de alta tecnología, laboratorios de robótica y otras cosas más, que es hacia donde mira el sector productivo costarricense y mundial", comentó Rojas.

No obstante, a esa ecuación, el rector de la Universidad Técnica Nacional agregó un elemento: ¿Cómo va a hacerse una repartición más equitativa, si no hay recursos nuevos?

El académico considera entonces que lo que procede discutir a nivel del Consejo de Rectores son iniciativas como, por ejemplo, mayores inversiones en infraestructura de parte de las "universidades mayores" a las "menores".