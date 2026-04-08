Rectores rechazan congelamiento del FEES propuesto por Gobierno y lo califican de retroceso

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la representación estudiantil rechazaron el congelamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2027, como lo plantea el Gobierno de la República.

La posición de las universidades públicas es que, en términos reales, la propuesta del Poder Ejecutivo es "un retroceso en la inversión en educación superior pública", según indicó el órgano en una nota de prensa emitida tras la segunda sesión de la Comisión de Enlace en la que se negocia el presupuesto para las casas de enseñanza.

El comunicado apunta que el planteamiento gubernamental compromete la sostenibilidad de programas, becas, regionalización y el desarrollo de nuevas oportunidades para la población estudiantil.

Desde el Consejo de Rectores sostienen que la propuesta contrasta con los niveles de "cumplimiento, eficiencia y aporte al país" de las universidades, y con la creciente demanda de formación de talento humano.

Sin embargo, tal situación fue rechazada por el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien enfatizó que su propuesta de plan de gastos por ¢596.451 millones contempla un crecimiento real de 2,67% (equivalente a ¢16.000 millones), si se considera la deflación.

"Eso es como que mi salario se mantenga constante, pero yo voy al supermercado y todos los precios estén más bajos. Tengo el mismo salario, pero puedo comprar mucho más. Y básicamente esa es la lógica de por qué la propuesta del Gobierno es de un crecimiento nominal 0%, pero de un crecimiento real del 2,67%, que en términos prácticos y económicos representa ¢16.000 millones. "¿Tienen las universidades menos recursos con esta propuesta para el año 2027? No, porque el valor real aumentó más bien", explicó el jerarca.

Frente a lo anterior, el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera, manifestó:

"Es importante mencionar que, de parte del Consejo de Rectores, dimos por conocida la propuesta del Gobierno. Sin embargo, es una propuesta que nosotros no podemos aceptar porque es una propuesta que no obedece a la realidad de las universidades. Primero, porque estamos negociando el FEES 2027, no estamos negociando el FEES 2026. Ustedes saben que tenemos una crisis geopolítica fuerte que va a hacer que los niveles de inflación se disparen, pero sobre todo, utilizar la inflación para poder calcular los costos que las universidades tenemos y los incrementos en los costos no es un dato real. Sobre todo porque nosotros compramos equipo científico tecnológico, compramos reactivos químicos cuyos costos no se comportan de la misma forma que los parámetros que son utilizados para poder medir la inflación. "(...) Es importante tomar en cuenta que la negociación del FEES es un acto político, no es un acto que puede reducirse a tecnicismos burocráticos. De forma tal que invertir en el FEES es claramente hacer una inversión en el sistema social del país, en las oportunidades".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FE-UNED), María Ortega, indicó:

"Realmente, como representación estudiantil nosotros somos muy claros que no se puede aceptar ese 0% que se nos está ofreciendo porque realmente esto impacta a la comunidad estudiantil".



Las casas de enseñanza apuntaron que los resultados de su Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025 sostienen que el desempeño fue superior al esperado, pues, de los 20 puntos evaluados, 17 alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 sobrepasaron el 100%.

De acuerdo con el Consejo de Rectores, en materia de inclusión se atendió la totalidad de las solicitudes de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, con 2.644 personas beneficiadas. Además, más de 53.800 alumnos recibieron becas socioeconómicas y se registró un ingreso histórico de estudiantes provenientes de territorios indígenas, con un 90% de los graduados de secundaria incorporándose al sistema universitario.

Las universidades además celebraron un récord en la matrícula en sedes fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y un crecimiento en la acreditación de carreras, así como la actualización de planes de estudio en áreas con mayores retos de empleabilidad.

De igual forma, se efectuaron 3.000 proyectos de investigación y acción social.

Pero Sánchez aseveró que, desde su punto de vista, el comportamiento de la matrícula está estancado e, incluso, ha disminuido y las becas tampoco variaron.

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Frente a ese comentario, Herrera apuntó que el Ejecutivo utiliza para dar ese efecto datos de 2021, un año "atípico" porque fue cuando las casas de enseñanza debieron transformar toda su oferta educativa de presencial a virtual por la pandemia del COVID-19. Tal situación disparó la matrícula a cifras récord (125.000 alumnos).

La negociación continuará el 22 de abril próximo, en una sede que no fue precisada. Se espera que ese día se conozca una contrapropuesta de las universidades.

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