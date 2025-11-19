Rectores frente a amenazas en UCR y TEC: “No cederemos ante actos que pretendan sembrar temor”

Después de un mes en el que registraron al menos tres amenazas de tiroteo en la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) emitió un pronunciamiento en el que expresó su “enérgico rechazo y profunda preocupación” con los incidentes.

En el documento, el órgano expresó “su más enérgico rechazo y profunda preocupación” por los incidentes, que representan “un serio atentado” contra la seguridad de sus comunidades y contra los principios que sustentan la educación superior pública.

Las universidades estatales —subraya el pronunciamiento— han sido espacios de pensamiento crítico, libertad académica, innovación y servicio al bienestar nacional. En esa línea, amplía, cualquier intento de coacción, violencia o presión dirigida hacia estas instituciones afecta no solo a sus estudiantes, docentes y personal administrativo, sino también a la sociedad en su conjunto.

Frente a tales situaciones, el Consejo de Rectores hace un llamado urgente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las autoridades de seguridad, para que realicen sus pesquisas “con prontitud y determinen las responsabilidades” del caso.

La instancia señaló que trabaja en articular y optimizar los protocolos existentes en cada institución del Sistema Universitario Estatal. Específicamente, procura identificar buenas prácticas, compartir protocolos desarrollados y avanzar hacia la construcción de guías interuniversitarios en temáticas que requieren una respuesta conjunta.

El Consejo de Rectores destacó las ventajas del trabajo colaborativo y la coordinación entre instituciones.

"Nuestro propósito es asegurar que la vida académica y administrativa continúe desarrollándose en un ambiente de tranquilidad y confianza. Por ello, resulta indispensable fortalecer la coordinación entre las universidades, las entidades de seguridad y demás autoridades competentes, con el fin de garantizar una atención oportuna y responsable ante cualquier hecho que pueda generar riesgo para la comunidad. "El sistema universitario estatal reafirma su compromiso inquebrantable con la democracia, la paz social, la justicia y la construcción de conocimiento al servicio del país. No cederemos ante actos que pretendan sembrar temor o desestabilizar la labor universitaria pública", puntualiza el pronunciamiento.

Las amenazas registradas en la Universidad de Costa Rica el 16 de octubre anterior obligaron a la evacuación de todas sus sedes y a la suspensión de lecciones presenciales. Similar situación se presentó el 14 de noviembre pasado con el Tecnológico.

Todos los incidentes han sido denunciados ante la Policía Judicial, que busca determinar quiénes efectuaron las amenazas.