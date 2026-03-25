Rectores aplazan sesión ampliada sobre distribución del FEES a solicitud de ministro

La sesión ampliada del Consejo Nacional de Rectores (Conare), en la que se iba a discutir la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), fue aplazada para el 14 de abril.

Originalmente, la reunión de ese órgano estaba prevista para celebrarse la tarde del martes, pero después de unos minutos, fue suspendida, a pedido del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

La información la confirmó la oficina de prensa del Consejo de Rectores ante una consulta de Teletica.com.

El departamento de comunicaciones señaló que, vía correo electrónico, el jerarca informó que no le iba a ser posible asistir y, por ende, planteó la reprogramación de la sesión.

Quienes asistieron acordaron posponer la sesión, "como una deferencia" al titular.

La cancelación de se la sesión llega el mismo día en que este medio dio a conocer la inusual participación de una comitiva del Gobierno de la República en la sesión previa, celebrada el 3 de marzo pasado. La misma la integraban —además de Sánchez— los ministros Paula Bogantes (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones) y Marlon Navarro (Planificación Nacional y Política Económica), así como el viceministro Luis Antonio Molina (Egresos).

Valga recordar que el Reglamento Orgánico del Consejo establece en su artículo 10 que, en las sesiones ampliadas, el quórum será de la mitad más uno de sus miembros, con por lo menos un representante de cada institución y tres de los cinco rectores. Entiéndase por estos últimos las más altas autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Universidad Nacional (UNA), del Instituto Tecnológico (TEC), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Para los encuentros ampliados deben sumarse:

Un miembro por cada una de las casas de enseñanza superior del propio seno de sus cuerpos colegiados máximos.

El ministro de Educación Pública de turno.

Un representante estudiantil (rotativo entre las organizaciones estudiantiles reconocidas por las universidades).

El director de Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), aunque sin derecho a voto.

La respuesta proporcionada a Teletica.com no detalló quiénes estaban presentes al momento de la suspensión.

Este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre las razones por las que el titular no podía presentarse a la sesión.

Sánchez dijo dos días atrás a Telenoticias que la mencionada redistribución es uno de los temas de mayor interés para el Poder Ejecutivo dentro de la negociación que se lleva a cabo del Fondo Especial 2026. También apuntó que, de la dinámica que pudo observar en el pasado, ese punto genera división entre las universidades.

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