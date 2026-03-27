Rector de UCR se desmarca de carta que Consejo Universitario envió a ministro

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, tomó distancia este viernes del acuerdo que tomó el Consejo Unversitario —del que forma parte— con el que advirtió al ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, sobre eventuales recortes al presupuesto de esa casa de enseñanza.

Mediante un comunicado, el académico se desmarcó de la nota que él mismo firmó y envió al jerarca el 20 de marzo.

"Ante consultas relacionadas con el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario en la sesión n.° 6980, artículo 4, del 18 de marzo de 2026, se informa que el señor rector firmó la comunicación de dicho acuerdo en cumplimiento de la normativa institucional, la cual establece que corresponde a la Rectoría suscribir las comunicaciones oficiales dirigidas a terceros. "No obstante, el rector no participó en la discusión ni en la votación de ese acuerdo, por lo que no puede referirse a su contenido", indica la nota de prensa.

El cuestionado acuerdo hace ver a Sánchez que cualquier acción contra la autonomía de la casa de enseñanza o recorte a su presupuesto será considerada "una medida regresiva y violatoria de los derechos adquiridos".

Sobre el particular, la presidenta del Consejo Superior, Esperanza Tasies, indicó a Telenoticias que la Sala Constitucional ha resuelto en distintos fallos que no debe existir regresividad en el gasto social, al tiempo que llamó a hacer una revisión de la deuda pública ante declaraciones que en el pasado emitieron representantes de la administración de Rodrigo Chaves.